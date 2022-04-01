В Николаеве полицейские задержали местного жителя, когда он забирал из отделения почты «партию» наркотиков на ₴60 тысяч

В Николаеве полицейские задержали мужчину за хранение с целью сбыта психотропов, приобретенных в соцсетях.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области.

18 апреля оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью Николаевской области ДБН НПУ совместно со следователями Николаевского районного управления полиции, в ходе отработки оперативной информации, возле одной из служб доставки Николаева разоблачили 38-летнего местного жителя, получившего заказанное через соцсеть психотропное вещество.

Во время личного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленника около 50 г внешне похожего на особо опасное психотропное вещество «Альфа-PVP» и примерно 5 г амфетамина более чем на 60 тысяч гривен.

По указанному факту следователи начали уголовное производство, предварительно по признакам части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины – это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В настоящее время следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины.

Психотропные вещества правоохранители направили на экспертизу. После проведения соответствующих исследований возможна переквалификация и будет решен вопрос о сообщении задержанному о подозрении в сбыте наркотических средств и психотропных веществ, за что ему, предварительно, грозит до восьми лет заключения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет окружная прокуратура Николаева.

Напомним, что ранее полицейские задержали николаевца за незаконное хранение оружия и наркотиков.