Житель Луганщины устроил перестрелку и бросил гранату в полицейских – один погиб, двое ранены, а преступник сбежал

Полиция Луганщины разыскивает мужчину, оказавшего полицейским вооруженное сопротивление, убив одного из правоохранителей.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

18 апреля по месту жительства 42-летнего жителя Лисичанска полицейские совместно с представителями территориальной обороны города в ходе проверки оперативной информации обнаружили гранату. В ходе изъятия боеприпаса правонарушитель бросил взрывное устройство и открыл огонь из пистолета в сторону правоохранителей. В результате чего смертельное ранение получил старший оперуполномоченный полиции Лисичанска, еще двое полицейских получили ранения. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Немедленно по приказу начальника ГУНП в Луганской области для установления местонахождения мужчины и его задержания на территории области введена специальная полицейская операция.

Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения.

Был одет: темные спортивные штаны, серая футболка, черная спортивная кофта.

Граждан просят не пытаться самостоятельно задержать злоумышленника, поскольку он имеет при себе автоматическое оружие и может оказать сопротивление. Если известна любая информация о местонахождении злоумышленника, полиция просит сообщить по телефонам дежурной части ГУНП в Луганской области: 0669208457, 0662743990