ВМС Украины предостерегли родственников военнослужащих о мошенниках

ВМС Украины предостерегают родственников военнослужащих о мошенниках, которые за денежное вознаграждение обещают способствовать освобождению из плена.

Об этом говорится в сообщении ВМС.

«Родственникам военнослужащих, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях подчиненных Командованию, стали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких военнослужащих, злоумышленники звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников», - говорится в сообщении.

В ВМС официально сообщают, что представители Командования морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства.

«Вопрос освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств из членов семей и близких не происходит. Будьте внимательны, не станьте жертвами мошенников! Берегите себя!» – резюмировали в ВМС.

Ранее в Командовании морской пехоты опубликовали номера, по которым родственники военнослужащих могут узнать о них информацию.