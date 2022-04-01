Великоритания, США и Канада пообещали предоставить Украине больше артиллерийского вооружения

Великобритания предоставит Украине больше артиллерийского вооружения, поскольку война с Россией переходит в новую фазу.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, пишет агентство Reuters.

- Это станет артиллерийским противостоянием, им нужна поддержка артиллерией, и это то, что мы им предоставим… в дополнение ко многим другим формам поддержки, — цитирует агентство британского премьера.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также пообещал, что его страна отправит в Украину тяжелую артиллерию.

Германия, в свою очередь, исчерпала запасы оружия, которое она может предоставить Украине, но будет работать с частными производителями военной техники.

Также предоставить Украине больше артиллерийского вооружения пообещал президент США Джо Байден. Об этом он заявил журналистам после разговора с лидерами стран-союзников, передает CNN.

На вопрос, планируют ли США послать больше артиллерии в Украину, Байден ответил утвердительно.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила журналистам, что администрация продолжит предоставлять большее количество боеприпасов и другую военную помощь Украине.

Грузы из последнего пакета помощи администрации Байдена стоимостью 800 миллионов долларов уже начали поступать в Украину, включая более тяжелое оборудование, например 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек-гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade.

Как сообщил чиновник Пентагона, ожидается, что в ближайшие 24 часа в Европу прибудут еще семь рейсов с помощью безопасности США для Украины.