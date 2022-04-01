Украинцев предупредили о мошеннических SMS по выплате помощи переселенцам: «Получают конфиденциальные данные и списывают деньги с карт»

Киберполиция предостерегает от мошенничества с выплатами денежной помощи украинцам во время военного положения.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Отмечается, что правонарушители производят рассылку SMS-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.

"В таких случаях аферисты используют фишинг. Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам. После чего злоумышленники присваивают деньги украинцев", - говорится в сообщении.

В случае подозрения мошеннических действий в Интернете украинцев просят сообщать в киберполицию на электронную почту: callcenter@cyberpolice.gov.ua

Напомним, в Киевской области разоблачили мошенницу, которая открыла фейковый сбор средств на лечение военнослужащей ВСУ.