Руководителя Госгеокадастра Львовщины подозревают в незаконной раздаче земли на 113 миллионов гривен

Начальнику главного управления Госгеокадастра во Львовской области объявили подозрение в незаконном выделении коммунальной земли на сумму свыше 113 миллионов гривен.

Об этом сообщили в ГБР.

Он разрешил незаконно отчуждать землю коммунальной собственности площадью 26,7 га на территории Зимноводовского сельского совета и раздать ее частным лицам. Стоимость земли оценивается в 113 млн грн », – говорится в сообщении.

Следователи установили, что чиновник подписал приказ об утверждении проектов землеустройства для отвода и передачи земельных участков. Это привело к ущербу общине более чем на 480 тысяч гривен.

Следователи Государственного бюро расследования проверяют подозреваемого на причастность к другим подобным преступлениям и получение взяток от заказчиков за разрешение на оформление участков.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Уголовное производство открыто по ч. 1 и 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 3 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность).

В сообщении ДБР не указаны фамилии чиновника, но на сайте главного управления Госгеокадастра во Львовской области указано , что начальником управления до сих пор является Андрей Кавецкий . В 2017 году его уволили с должности, а весной 2020 года он через суд восстановился в должности. В июле 2021 года Львовский областной совет инициировал его увольнение из-за злоупотреблений с передачей земель объединенным общинам в рамках реформы децентрализации.