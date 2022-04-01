В Херсоне неизвестные расстреляли пророссийского блогера

В Херсоне убит известный пророссийский активист и блогер Валерий Кулешов.

Об этом сообщили местные паблики и подтвердил лидер местного Нацкорпуса Никита Тютюнник, передает местное издание «Мост».

Позже информацию подтвердили друзья погибшего.

Кулешова расстреляли у его подъезда в Шуменском микрорайоне. Он находился в автомобиле Mazda серого цвета. Случилось это примерно в 8:15.

Валерий Кулешов до 2015 года служил в милиции. Сначала опером в Днепровском РОВД, а затем следователем в Комсомольском. Имел статус участника АТО.

С 2016 года активно развивал паблики в соцсетях. В этот же период начал работу с Кириллом Стремоусовым, которому в марте текущего года сообщили о подозрении за создание псевдооргана власти. До 2019 года Кулешов и Стремосусов активно трудились в паре, устраивая политические провокации.

С 2019 года показательно дистанцировались после совместного полета в Китай на «съезд блоггеров». Но связи поддерживали. Летом 2021 года они вместе угрожали местному журналисту.

С начала активной фазы войны Кулешов вел прямые трансляции с мест боев.

После захвата россиянами Херсона начал волонтерскую карьеру, выбрав себе в качестве штаба бывший офис партии Игоря Колихаева. Очевидно, что оккупанты его, в отличие от других волонтеров, не трогали. Предполагается, что для россиян Кулешов в Херсоне играл роль активиста и лидера общественного мнения.

Напомним, 20 марта в Херсоне расстреляли автомобиль Mercedes, который принадлежит соратнику экс-мэра Владимира Сальдо Павлу Слободчикову.