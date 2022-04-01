Несовершеннолетнего жителя Бучанского района Киевской области подозревают в передаче врагу информации о Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в период временной оккупации села на территории Бучанского района Киевской области 17-летний житель добровольно перешел на сторону врага.

Он передавал представителям российской армии сведения о жителях села, магазинах и домах, где могут храниться ценные вещи, а также другую информацию, за что получал материальное вознаграждение и привилегии от оккупантов.

Кроме того, подозреваемый вместе с военнослужащими вооруженных сил России проник в один из домов на территории села, откуда они тайно похитили чужое имущество.

Несовершеннолетнему жителю Киевщины сообщили о подозрении в государственной измене и тайном похищении чужого имущества.

За совершенное новолуние грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, ранее СБУ сообщала, что российские кафиры используют несовершеннолетних украинских детей для разведки военных позиций ВСУ.