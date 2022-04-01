Днепровская полиция задержала «смотрящего», который год скрывался от следствия

В Днепропетровской области полиция задержала «смотрящего» – доверенное лицо так называемого «вора в законе».

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

«Смотрящий» за исправительными учреждениями Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей входил в состав преступной группировки, деятельность которой полиция прекратила в апреле прошлого года. Тогда задержали 11 самых активных участников. Среди них – так называемые «смотрящие» за городами, районами, исправительными учреждениями, «уголовные авторитеты». Злоумышленники облагали фермеров и предпринимателей «данью», организовывали выполнение преступлений на заказ, наладили каналы поставки запрещенных вещей в тюрьмы, а также сбор средств с арестантов в так называемый «воровский общак».

Ранее «смотрящему» заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск. Оперативникам удалось установить его местонахождение и 19 апреля полицейские его задержали. У него изъяли 590 тысяч гривен, почти 18 тысяч долларов США, машины, мобильные телефоны и черные записи со сбором и распределением средств «общака».