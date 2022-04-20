В Одессе полиция задержала бывших инкассаторов, укравших ₴700 тысяч из платежного терминала

В Одессе полицейские задержали двух бывших инкассаторов, похитивших из платежного терминала почти 700 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Тщательно спланировав преступление, подельники реализовали его в одном из торговых центров на площади Независимости. Пока один из мужчин следил за обстановкой вокруг, другой открыл терминал и забрал кассету с наличными.

Полиция задержала подозреваемых возрастом 28 и 45 лет, их поместили в изолятор временного содержания.

Они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Одессе. Во время обысков в их домах изъяли большую часть похищенных денег.