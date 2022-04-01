Оккупанты «денацифицировали» объекты КП «Николаевводоканал» на 12 миллионов гривен

Российские оккупанты в результате обстрелов нанесли КП «Николаевводоканал» ущерба на 12 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Знаете ли вы, что рашисты «денацифицировали» наших работников и спецтехнику? И даже здесь они проиграли… работаем и дальше. С начала войны «очистку» прошли очистные сооружения канализации, водопровода и три насосные станции канализации. На общую сумму ущерба почти 12 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Также от обстрелов российских мародеров пострадал один работник КП «Николаевводоканал», которому была произведена операция. Отмечается, что в действительности пострадало больше людей - «они получили огромный испуг, когда… «вылетали» от ударной волны из экскаваторов».

«Однако наших людей ничего не останавливает работать и дальше. Именно в эти трудные минуты для каждого мы должны поддерживать друг друга. Вопреки сетованиям от горожан, мы продолжаем развозить воду, прочищать канализацию и делать все возможное, чтобы вернуть комфорт в наши дома. Между тем, когда 23 наших коллеги защищают страну в рядах территориальной обороны. Верим в Победу. Верим в ВСУ и должны выстоять», - резюмировали на предприятии.

Напомним, что российские оккупанты нанесли Николаеву ущерба на ₴84 миллиона – больше всего пострадали жилищные секторы.