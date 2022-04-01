На Закарпатье задержали двух мужчин, которые за 16 тысяч евро должны были переправить призывников в Румынию

На Закарпатье правоохранители задержали двух жителей, которые за более 16 000 тысяч евро имели незаконно переправить группы призывников через границу.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, двое мужчин организовали канал нелегального пересечения границы мужчинами, которым запрещено покидать пределы государства на период действия военного положения.

За это они брали денежное вознаграждение в 16,5 тысяч евро. В частности, подозреваемые обещали доставить трех человек в Румынию вне пунктов пропуска.

"Мужчин - жителей Сум, Чернигова и Ужгорода, правоохранители обнаружили в помещении одного из организаторов в селе Грушево, где они ожидали от подозреваемых дальнейших инструкций относительно незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении.

Двум организаторам незаконной переправки лиц через государственную границу сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Напомним, на Буковине задержали двух военнообязанных мужчин, которые заплатили по $5 тысяч, чтобы под видом «дальнобойщиков» выехать за границу.