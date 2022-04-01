Бизнесмена и президента ФК «Динамо» Суркиса задержали на границе - он пытался вывезти 13 часов

Нардепа и одного из президентов ФК «Динамо» Григория Суркиса, покинувший страну в начале войны, задержали на пункте пропуска Краковец, когда он пытался снова выехать из Украины.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

По данным собеседника УП, Суркис вывозил 13 часов через «зеленый коридор», но они не были указаны в декларации.

Таможня вынесла ему отказ по вывозу часов. Пограничники не пропускают Суркиса ни туда, ни обратно.

Как отмечает издание, протокол протокол о недекларировании не был составлен. Суркис сейчас задержан и ждет решения о том, пропустят ли его за границу или нет.

Напомним как на Закарпатье задержали двух мужчин, которые за 16 тысяч евро должны были переправить призывников в Румынию.