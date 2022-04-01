В Киеве полиция задержала мошенника, обманывавшего при продаже бронежилетов

В Киеве полиция задержала мошенника, который обманывал покупателей бронежилетов и плитоносок.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Правонарушитель выкладывал в интернете объявления о продаже амуниции, а именно бронежилетов и плитоносок. Поскольку злоумышленник работал только по полной предоплате, доверчивые клиенты присылали ему средства, после получения которых фигурант не выходил на связь.

Полицейские задержали мужчину и в ходе проведения обыска по месту жительства изъяли у него мобильные телефоны, банковские карты и компьютеры. В отношении задержанного направили ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.