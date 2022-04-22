В Николаеве задержали наркодилера с «товаром» на 80 тысяч гривен

В Николаеве 22 апреля полиция на блокпосте задержала 58-летнего жителя Херсонской области, который перевозил наркотики.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Наркотики обнаружили во время проверки документов и транспортного средства. Полиция нашла почти 150 закладок с метадоном, который мужчина перевозил в целях сбыта.

Стоимость изъятого метадона по ценам «черного» рынка составляет около 80 тысяч гривен. Задержанному грозит до восьми лет тюрьмы.

Задержание провели оперативники Управления уголовного розыска ГУНП и Управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями отделения полиции №1 Николаевского райуправления полиции.