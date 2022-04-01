В Первомайске будут судить сотрудницу банка, обвиняемую в краже 47 тысяч гривен у клиентки

В Первомайске будут судить экс-заместительницу директора отделения «ПриватБанка», которая обвиняется в завладении деньгами клиентки на сумму 47 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

Следствие установило, что обвиняемая, имея доступ к кредитным картам клиентов банка, а также право доступа и изменения электронной информации по кредитным картам, завладела средствами клиентки на сумму 47 тысяч гривен.

Обвинительный акт утвержден и направлен в суд. Бывшую замдиректора будут судить за присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.