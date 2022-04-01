В Николаеве задержали пьяного мужчину, который выступал за «русский мир»

В Николаеве сотрудники Николаевской областной варты задержали пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок, приставал к людям и пропагандировал «русский мир».

Об этом сообщается в Telegram-канале варты.

Мужчину задержали и на место вызвали полицию. В ходе проверки оказалось, что документов у мужчины при себе не было, а в мобильном телефоне отсутствуют контакты, сообщения и какие-либо признаки пользования. Полицейские забрали задержанного в отдел для установления всех обстоятельств и целевого назначения «чистого телефона».