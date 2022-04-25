Житель Николаевщины предстанет перед судом за изнасилование 13-летней девочки – ему грозит до 15 лет тюрьмы

Николаевские следователи завершили досудебное расследование фактов развращения и изнасилования 13-летней девочки ее односельчанином.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В 2021 году в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что 39-летний односельчанин неоднократно совершал развратные действия и изнасиловал его 13-летнюю внучку.

Девочку осмотрели врачи и подтвердили наличие у нее характерных телесных повреждений.

Злоумышленника задержали и по согласованию с прокуратурой следователи сообщили ему о подозрении в совершении сразу двух преступлений: часть 4 статьи 152 («Изнасилование») и часть 2 статьи 156 («Развращение несовершеннолетних») Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

22 апреля досудебное расследование указанного уголовного производства следователи завершили и направили обвинительный акт в прокуратуру, которая направила его в суд для рассмотрения дела по существу.

За совершенное обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.