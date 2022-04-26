В непризнанном Приднестровье снова взрывы – взорван радиоцентр, состоящий из двух радиоантенн

В непризнанном Приднестровье взорван региональный радиоцентр, состоящий из двух радиоантенн.

Об этом сообщает так называемое МВД непризнанной Приднестровской республики.

«Ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. Григориопольские милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», сапёры Минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ. Известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал», - говорится в сообщении.

Напомним, 25 апреля в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе в здании так называемого министерства госбезопасности произошел взрыв. В ГУР Минобороны Украины назвали произошедшее провокацией ФСБ.