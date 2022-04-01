На Николаевщине суд наказал 15 годами тюрьмы разбойника, который ворвался в дом, три часа требовал у женщины деньги, а потом изнасиловал

Суд наказал 15 годами лишения свободы 31-летнего жителя села Дорошовка Вознесенского района, который ворвался в дом местной жительницы и требовал от нее деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Установлено, что злоумышленник в январе 2021 года проник в дом жительницы села Дорошовка , где применяя насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшей в течение 3 часов, требовал у женщины деньги. Требования нападавшего сопровождались поджогом вещей и мебели в доме потерпевшей. Не получив желаемого, нападающий изнасиловал потерпевшую.

22 апреля суд признал виновным 31-летнего жителя села Дорошевка Вознесенского района в разбойном нападении, изнасиловании и покушении на повреждение чужого имущества путем поджога (часть 4 статьи 187, часть 1 статьи 152 УК Украины, часть 2 статьи 15, часть 2 статьи 194 Крым Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что на Николаевщине суд наказал 13 годами тюрьмы мужчину, который убил соседа, чтобы скрыть кражу.