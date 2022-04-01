Российские оккупанты провели в Херсоне «совещание» – коллаборанта Сальдо представили «главой» ОГА

Херсонский коллаборант, бывший городской глава Владимир Сальдо Российские оккупанты в Херсоне провели «совещание», на котором избрали «городского главу» и «главу ОГА».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил законный глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

Лагута напомнил, что 25 апреля оккупанты заняли здание Херсонского городского совета, убрали всю украинскую символику, в том числе сняли флаг Украины. Ввиду этого все работники мэрии были вынуждены покинуть здание.

26 апреля на «совещании» оккупанты представили коллаборантов Владимира Сальдо в качестве «главы» Херсонской областной администрации, а Александра Кобца – «главой» Херсонской городской администрации.

Также он сообщил, что областные и городские власти были вынуждены покинуть Херсон после того, как российские оккупанты захватили здание горсовета.

Как известно, экс-мэр Херсона Владимир Сальдо после того, как российские войска вошли на территорию области, пошел на сотрудничество с оккупантами. В частности, Владимир Сальдо после захвата города оккупантами был замечен на акции в поддержку российского вторжения, организованной коллаборантом Кириллом Стремоусовым, а также на «совещании», на котором обсуждалось сотрудничество с российской федерацией, в том числе «Комитета спасения за мир и порядок», которым россия пытается легитимизировать власть в городе и области.

Что касается Александра Кобца, то он в 2020 году баллотировался в Херсонский городской совет от партии «Голос», в 2015 от «Партии Зеленых Украины», в обоих случаях не прошел.

В 2020 году в качестве места работы он указывал Профессионально-морской лицей Херсонской государственной морской академии, где Кобец преподавал.

Напомним, что 2 марта в Херсон зашли российские оккупанты и поставили ряд условий – городской голова Игорь Колыхаев на них согласился. В свою очередь, народ продолжает протестовать и каждый день выходит на акции протеста. Например, 6 марта, в ряде городов Херсонской области проходят массовые митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов.

Также сообщалось, что с 1 по 10 мая в Херсоне оккупанты собираются провести «референдум» за «ХНР» - город планируют закрыть, а связь отключить.