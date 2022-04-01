Гранаты, тысячи патронов, три автомата: У жителя Николаевщины во время обыска нашли арсенал оружия и боеприпасов с мест боевых действий

В Николаевском районе правоохранители изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов, которые местный житель унес с мест боевых действий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в области и пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Получив оперативную информацию, сотрудники отделения полиции №4 Николаевского районного управления при поддержке окружной прокуратуры провели санкционированный обыск в доме 32-летнего жителя района.

В ходе обыска правоохранители в доме одного из жителей села Полигон Николаевского района обнаружили и изъяли три гранаты РГД, две гранаты Ф-1 с запалами к ним, более 4000 патронов калибра 5,45 и 7,62, 70 пуль калибра 7,62, три единицы автоматического оружия и четыре снаряженных магазина к ним.

Указанное оружие и боеприпасы местный житель перенес из мест ведения военных действий и без уведомления государственных органов хранил на территории своего домовладения, создавая опасность как для себя, так и для односельчан.

Изъятое будет направлено на экспертизу.

Мужчину следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении по части 1 статьи 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как у жителя Николаевщины во время обыска найшли артснаряды и несколько килограмм пороха, которые он забрал с мест боевых действий.