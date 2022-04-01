В Польше спецслужба задержала за шпионаж россиянина и белоруса

В польском Белостоке по обвинению в шпионаже на иностранную разведку задержали россиянина и белоруса. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным Службы военной контрразведки, шпионы собирали информацию о польских и натовских воинских частях, их штатном расписании. При этом оба уже много лет проживают в Польше.

Также сообщается, что они занимались шпионажем в интересах российской разведки. На данный момент оба арестованы, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее девять стран заявили о высылке российских дипломатов – их обвиняют в шпионаже и объявили персонами нон-грата.