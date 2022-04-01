Полиция задержала николаевца, который хранил пистолеты, гранату и наркотики

В Николаеве полиция задержала 36-летнего мужчину, у которого нашли оружие и каннабис.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Задержание провели сотрудники уголовного розыска ГУНП и следователи Николаевского районного управления полиции. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли в доме мужчины патроны разного калибра, взрыватель, гранату РГД-5, три пистолета, а также пакет с каннабисом.

По словам мужчины, оружие он хранил для самообороны, а наркотики для собственного употребления. Все изъятое направили на экспертизу. Николаевцу грозит до семи лет лишения свободы.