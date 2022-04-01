Из Одессы депортировали криминального авторитета, связанного с российскими уголовными кругами

В Одесской области полиция задержала 34-летнего криминального авторитета и выдворила его из Украины.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Во время отработки оперативники получили информацию о нахождении на территории Одессы уголовного авторитета, который является близким родственником «вора в законе» и имеет связи с криминалитетом России. 26 апреля полицейские выдворили его из Украины.

По информации «Думской», речь идет о гражданине Грузии Тристане Карелидзе. Его родственник – «вор в законе» Магало (Реваз Катамадзе). Полицейские решили отменить разрешение на иммиграцию Карелидзе в Украину.

34-летнего уголовника отправили в направлении молдавского участка украинской границы и выдворили через пункт пропуска «Староказачье».