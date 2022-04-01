В непризнанном Приднестровье объявили военные сборы – якобы для обеспечения занятостью населения

Непризнанная «Приднестровская молдавская республика» объявила военные сборы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В письме «Министерства обороны ПМР» к главам местных администраций раскрывается информация о проведении призыва граждан на «специальные сборы». Отмечается, что цель собрания – «обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики».

Участвовать в собрании могут мужчины до 55 лет, которым гарантируется «денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание». Денежное обеспечение неработающих граждан обещают от 2800 «рублей ПМР». Сами сборы продлятся 90 дней.

Несмотря на формальную добровольность участия в собрании, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер, отметили в разведке.

«Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории ПМР. Это напоминает события в так называемых ЛНР/ДНР, - отметили в ГУР.

Напомним, 25 апреля в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе в здании так называемого министерства госбезопасности произошел взрыв. В ГУР Минобороны Украины назвали произошедшее провокацией ФСБ.

26 апреля в Приднестровье был взорван региональный радиоцентр, состоящий из двух радиоантенн.

В итоге Президент Молдовы Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности. На нем она заявила, что взрывы в Приднестровье и попытки эскалации связаны с силами внутри непризнанного региона.

В Главном управлении украинской разведки заявили, что в россии хотят ударить ракетами по Приднестровью, но обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский считает, что российская федерация пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но Вооруженные Силы готовы к возможной эскалации со стороны российских войск на временно оккупированной территории Республики Молдова.