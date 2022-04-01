С начала войны на Николаевещине зарегистрировали 114 краж – мародерам напомнили об ужесточенной ответственности

С начала военной агрессии рф, с 24 февраля, следственные подразделения ГУНП в Николаевской области зарегистрировали и осуществляют досудебное расследование по 114 фактам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 185 УК Украины («Кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения»).

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В настоящее время в 12 уголовных правонарушениях лицам уже сообщили о подозрении. Вскоре суд будет рассматривать дела по сути.

В полиции также напомнили, что 7 марта вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство».

В соответствии с Законом, санкции ряда статей Уголовного кодекса Украины дополнены квалифицирующим признаком – совершение преступления в условиях военного или чрезвычайного положения. Речь идет о краже, грабеже, разбое, вымогательстве, присвоении/растрате имущества. Также усилены и наказания за совершение указанных уголовных правонарушений.

Следовательно за кражу (тайное похищение чужого имущества) часть 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины) нарушителю грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Если раньше обычной кражи злоумышленник мог получить штраф или условный срок наказания, то теперь грозит реальный срок заключения.