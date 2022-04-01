В Харькове разоблачили скрытый склад танковых запчастей, предназначенных для оккупантов

В Харькове СБУ разоблачила скрытый склад танковых запчастей, которые были предназначены для российских оккупантов оккупантам.

Об этом СБУ сообщила в своем Facebook.

61-летний харьковчанин обустроил нелегальный тайник. Мужчина вступил в сговор с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса и организовал угон и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА.

В подпольном хранилище находились 19 танковых двигателей, а также другие комплектующие к бронетехнике. Суммарная стоимость выявленного имущества – около $1,5 млн. Отмечается, что достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.

По информации СБУ, эти силовые агрегаты планировались передать российско-оккупационным войскам в случае их проникновения в Харьков. Двигателями этой модификации все еще комплектуются российские танки марки Т-64.

На украинские танки аналогичной компоновки с начала 2000-х годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели с увеличенной мощностью и надежностью.

По данному факту следователи СБУ начали уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена, совершенная в условиях военного положения»).

Продолжаются следственно-оперативные меры по установлению всего круга лиц, причастных к этому преступлению.