Николаевские полицейские на блокпосту задержали местного жителя, который в автомобиле перевозил наркотики

В Николаеве на одном из блокпостов полицейские задержали мужчину, который перевозил с собой наркотики.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.
27 апреля на одном из блокпостов в областном центре полицейские остановили автомобиль Hyundai, под управлением 40-летнего мужчины. В ходе поверхностного осмотра среди личных вещей полицейские обнаружили высушенные и измельченные растения конопли.
По словам мужчины, каннабис ему нужен якобы для собственного употребления.
На месте дознаватель, в порядке статьи 298-2 УПК Украины, задержал мужчину и изъял указанное наркотическое средство.
В настоящее время дознаватели проводят предварительное расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 309 УК Украины.
За совершенное мужчине грозит до 5 лет ограничение свободы.
Изъятое правоохранители направили на экспертизу, по результатам которой будут приняты дальнейшие процессуальные решения.
Напомним, что ранее полиция задержала николаевца, который хранил пистолеты, гранату и наркотики.