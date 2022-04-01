Николаевские полицейские на блокпосту задержали местного жителя, который в автомобиле перевозил наркотики

В Николаеве на одном из блокпостов полицейские задержали мужчину, который перевозил с собой наркотики.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

27 апреля на одном из блокпостов в областном центре полицейские остановили автомобиль Hyundai, под управлением 40-летнего мужчины. В ходе поверхностного осмотра среди личных вещей полицейские обнаружили высушенные и измельченные растения конопли.

По словам мужчины, каннабис ему нужен якобы для собственного употребления.

На месте дознаватель, в порядке статьи 298-2 УПК Украины, задержал мужчину и изъял указанное наркотическое средство.

В настоящее время дознаватели проводят предварительное расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 309 УК Украины.

За совершенное мужчине грозит до 5 лет ограничение свободы.

Изъятое правоохранители направили на экспертизу, по результатам которой будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Напомним, что ранее полиция задержала николаевца, который хранил пистолеты, гранату и наркотики.