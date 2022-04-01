«Ни морально поднять их не могу, ни физически»: Командиры оккупантов под Изюмом начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину

Российские офицеры начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину.

Об этом свидетельствует переписка командира полка захватчиков, который воюет под Изюмом Харьковской области, которую обнародовала Служба безопасности Украины.

«Мои тоже стали бояться очень. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку», – жалуется оккупант.

В голосовых сообщениях он подробно рассказывает, как его достала война и насколько он недоволен «новым пополнением».

«Здесь все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, бл**ь, паникеров», – рассказывает он.

В конце концов признается, что такие же настроения и у офицеров. Поэтому живет мечтами о возвращении домой.

«Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтоб много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется», – резюмирует оккупант.