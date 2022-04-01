ГБР изъяло $192 тысячи у экс-соратника Януковича

ГБР изъяло еще более 192 тысяч долларов США необоснованных активов у бывшего нардепа, приближенного к семье экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщили в ГБР.

Ранее уже был наложен арест на 200 миллионов гривен этого бывшего нардепа, находившихся в украинских банках. По данным ГБР, бывший «регионал» совместно с окружением президента-беглеца «отмывал» и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донбасса.

«После создания россией террористической организации «ДНР» злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник. Помощник экс-депутата хранил в банковской ячейке часть средств, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии», - говорится в сообщении.

«Украинская правда» сообщает, что речь идет о 77-летнем Николае Янковском, который был депутатом Верховной Рады нескольких созывов. Он «отмывал» и легализировал за рубежом доходы, полученные от сделок на концерне «Стирол» в Донецкой области.