Российская армия разграбляет музеи Мариуполя и вывозит уникальные экспонаты искусств в Донецк

Оккупантами похищено более 2 тысяч объектов из Музея краеведения, Художественного музея имени Куинджи и Музея медальерного искусства в Мариуполе.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Среди этих экспонатов работы Архипа Куинджи «Красное закат», «Осень», «Эльбрус», работа Ивана Айвазовского «У берегов Кавказа», древние иконы «Иисус Христос Вседержитель», «Богоматерь с Младенцем», «Иоанн Креститель», уникальный рукой свит торы, изготовленный венецианской типографией для мариупольских греков, Евангелие 1811 года и более 200 медалей из музея медальерного искусства Ефима Харабета – украинского медальера греческого происхождения, проживавшего в Мариуполе.

Они являются объектами материальной и духовной культуры украинского народа, имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению.

«Похищение россией этих уникальных предметов культурного наследия Украины является грубым нарушением как членом ЮНЕСКО протоколов Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей во время военных конфликтов», - добавила Денисова

Напомним, что ранее оккупанты украли телевизоры из музея в Чернобыле.