Полиция задержала мошенника, обманувшего мариупольцев, пытавшихся уехать из города

Киберполиция задержала 18-летнего киевлянина, который обманул мариупольцев, пытавшихся уехать из города.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Злоумышленник размещал в интернете фейковые объявления об эвакуации украинцев из зоны боевых действий. Пострадавшие пытались уехать из регионов, где сейчас продолжаются активные бои, в том числе из Мариуполя. Фигурант в Telegram-каналах публиковал объявления об организации пассажирских перевозок. От клиентов он требовал предоплату от 500 до 3 тысяч гривен на банковскую карту. Таким образом фигурант обманул по меньшей мере 15 человек. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.