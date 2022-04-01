За ночь в Николаеве полиция поймала пять нарушителей комендантского часа

За прошедшие сутки в Николаеве полицейские обнаружили пять нарушителей комендантского часа.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В ГУНП отметили, что с утра 30 апреля обстановка в Николаевской области остается сложной, но контролируемой.

За прошедшие сутки операторы получили 445 сигналов.

В освобожденных от оккупантов территориях следователи и эксперты документируют последствия преступлений, совершенных российскими войсками.

Для предотвращения мародерства, выявления и задержания правонарушителей на улицах города и области работает более ста автомобилей и пеших патрулей.

Вместе с тем полиция Николаевщины оказывает посильную помощь в решении социальных проблем людей. Особое внимание уделяется гражданам уязвимых категорий, детям и пенсионерам.

Напомним, как в Николаеве во время обстрела пострадали нарушители комендантского часа.