За ночь в Николаеве полиция поймала пять нарушителей комендантского часа

За прошедшие сутки в Николаеве полицейские обнаружили пять нарушителей комендантского часа.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
В ГУНП отметили, что с утра 30 апреля обстановка в Николаевской области остается сложной, но контролируемой.
За прошедшие сутки операторы получили 445 сигналов.
В освобожденных от оккупантов территориях следователи и эксперты документируют последствия преступлений, совершенных российскими войсками.
Для предотвращения мародерства, выявления и задержания правонарушителей на улицах города и области работает более ста автомобилей и пеших патрулей.
Вместе с тем полиция Николаевщины оказывает посильную помощь в решении социальных проблем людей. Особое внимание уделяется гражданам уязвимых категорий, детям и пенсионерам.
Напомним, как в Николаеве во время обстрела пострадали нарушители комендантского часа.