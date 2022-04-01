Офис генпрокурора объявил подозрение секретарю Совбеза россии Патрушеву

Украинская прокуратура объявила подозрение секретарю Совета безопасности россии Николаю Патрушеву. Он обвиняется в покушении на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Секретарю Совета безопасности рф уведомлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, секретарь Совбеза рф принимал участие в реализации плана по нарушению территориальной целостности Украины. В частности, на внеочередном заседании этого органа 21 февраля 2022 года он публично призвал к необходимости признания россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В Офисе генпрокурора не упоминается имя российского высокопоставленного чиновника. Однако с 2008 года должность секретаря Совбеза рф бессменно занимает Николай Патрушев. Его еще называют "серым кардиналом". Входит в узкий круг доверенных людей путина.