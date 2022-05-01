В Минсреды определили, что уровень загрязнения из-за войны уже равен выбросам одного металлургического завода за год работы

В Министерстве окружающей среды разработали специальную методику, позволяющую посчитать уровень выброса токсичных веществ и приблизительный ущерб, вызванный бомбардировками и обстрелами инфраструктурных объектов в Украине.

Об этом сообщают в "Правительственном квартале".

Оккупанты уничтожают жилые дома, а также нефтебазы, химические заводы, склады и т.д.

"Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за время ведения боевых действий на территории Украины уже можно приравнять к выбросам одного металлургического предприятия за весь год работы", – прокомментировал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Уничтожение запасов топлива и промышленных объектов также наносит значительный ущерб. Например, сгорание 100 тонн дизельного топлива – это более 3.6 миллионов гривен. Пожар на территории 1 гектара леса – более 1,3 миллиона гривен только из-за выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В министерстве подчеркивают необходимость фиксации экопреступлений, чтобы корректно подсчитать убытки.

"Разрабатываем алгоритмы исчисления причиненного ущерба. Расширяем показатели, которые оцениваются. Это и потери лесного фонда; потери недр; акватории; ущерб, причиненный природно-заповедному фонду; водным ресурсам и водохозяйственной инфраструктуре", - подчеркнул министр.

Все подтверждения собираются для обращения в Международный суд ООН и привлечения оккупанта к ответственности.