В Николаеве СБУ задержала группу вымогателей, которые требовали $13 тысяч несуществующего долга – среди подозреваемых полицейский

Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области прекратили противоправную деятельность группы лиц с участием оперуполномоченного полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что злоумышленники из числа жителей Николаева, один из которых оперуполномоченный подразделения полиции ГУ НП в Николаевской области требовали денежные средства на сумму почти 13 тысяч долларов несуществующего долга с применением насилия над потерпевшим.

«В настоящее время двум фигурантам производства поставлено в известность о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», - говорится в сообщении.

По другим фигурантам продолжается проведение следственных действий.