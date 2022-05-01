На Закарпатье задержали контрабандистов, которые переправляли военнообязанных за границу

На Закарпатье украинские пограничники задержали организаторов незаконной переправки военнообязанных через границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Двоих закарпатцев поймали с поличным, когда те привезли своего «клиента» к границе. Аферисты за 4 тысячи долларов незаконно переправляли в Румынию нашего земляка.

В настоящее время в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия. Проверяется причастность задержанных к организации других незаконных поездок из Украины военнообязанных мужчин. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.