Полиция задержала харьковчанина, похитившего у женщины в бомбоубежище 1 миллион гривен

В Харькове полиция задержала 24-летнего подозреваемого в краже крупной суммы денег у женщины, которая пряталась в подвале от обстрелов.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Фигурант украл сумку женщины, в которой она хранила все свои сбережения в сумме 30 тысяч долларов США и 100 тысяч гривен. Полиция вернула деньги владелице. Преступление случилось 20 апреля в подвале дома по проспекту Гагарина, где женщина пряталась от обстрелов. Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и грозит до 8 лет лишения свободы.