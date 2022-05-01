Украинское предприятие под видом импорта сельхозпродукции через терминал Николаева хотело вывести 1,2 миллиона долларов заграницу

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на 1,2 миллиона долларов США, которые находились на банковских счетах украинского предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители выяснили, что эти средства во время военного положения предприятие пыталось незаконно вывести на счет болгарского предприятия, открытого в банке этой страны. Для этого они заключили мнимую сделку о якобы импорте сельскохозяйственной продукции через морской терминал Николаев.

"Договор был заключен в марте 2022 года во время проведения активных боевых действий в Николаевской области. А это делало невозможным фактическую перевалку грузов в портах региона, что свидетельствует о фиктивности этого соглашения и попытке легализовать средства", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов и служебного подлога (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины).