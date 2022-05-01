Российские оккупанты уничтожают курганы на Херсонщине

На временно оккупированной территории Херсонской области российские военные уничтожают памятники археологии - курганы, расположенные вдоль дорог.

Об этом в Фейсбуке сообщает Херсонская областная инспекция по охране памятников истории и культуры.

Как отмечается, 30 апреля и 1 мая проведено мониторинговое обследование объектов культурного наследия на территории Херсонской области – от границы с Запорожской областью (с. Дружбовка) до границы с Николаевской областью (с. Давыдов Брод).

"Визуальное обследование подтвердило полученную ранее информацию: памятники военной истории, кроме зон активных боевых действий, не пострадали; памятники археологии (курганы), расположенные вдоль автодорог, активно уничтожаются оккупантами (обустройство огневых позиций)", - говорится в сообщении.

В инспекции отметили, что каждый день пребывания захватчиков на территории региона наносит непоправимый ущерб недвижимому культурному наследию.

"Ждем скорейшего освобождения края от присутствия агрессора! Херсонщина - это Украина!" – заявили в инспекции.

Напомним, что российская армия разграбит музеи Мариуполя и вывозит уникальные экспонаты искусств в Донецк.