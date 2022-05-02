Полиция задержала двух николаевцев – один взорвал на улице тротиловую шашку, а второй открыл стрельбу из автомата

В Николаеве полицейские задержали двух местных жителей, которые совершали хулиганские действия с применением оружия и взрывчатки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

30 апреля в отделение полиции №1 Николаевского райуправления поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Чкалова раздался взрыв. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что местный житель с признаками опьянения подошел к мужчинам, которые сидели на скамейке возле дома и бросил в их сторону тротиловую шашку.

Местные жители, к счастью, не пострадали, а 35-летний злоумышленник был доставлен в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

1 мая хулиганские действия совершил еще один николаевец. О том, что на улице Садовой стреляет неизвестный, в полицию сообщили прохожие. На месте происшествия полицейские увидели гражданина с автоматом в руках, которого сразу же задержали, а оружие изъяли.

Во время следственных действий в помещении злоумышленника полицейские обнаружили четыре магазина к автоматическому оружию, более 140 патронов и дымовую шашку.

27-летнего мужчину доставили в отделение полиции, где его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По указанным фактам следователи начали уголовные производства по признакам части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство с применением оружия»), санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

При процессуальной поддержке окружной прокуратуры Николаева 35-летнему задержанному сообщено о подозрении, а в отношении 27-летнего мужчины вопрос о вручении подозрения решается.

В ближайшее время обоим злоумышленникам будут избраны меры пресечения.