На Николаевщине мужчине дали 160 часов общественных работ за издевательства над пожилой матерью сожительницы

В Первомайском районе 32-летнего местного жителя наказали 160 часами общественных работ за домашнее насилие.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Первомайской окружной прокуратурой в суде доказана вина 32-летнего жителя Первомайского района в совершении домашнего насилия (статья 126-1 УК Украины).

Установлено, что мужчина систематически совершал домашнее насилие в отношении 85-летней матери своей сожительницы. Так, 7 января по месту их совместного проживания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в очередной раз ругался с потерпевшей, словесно оскорблял, унижал, выражался нецензурной бранью в сторону женщины, что стало причиной ее неуверенности и неспособности себя защитить.

Обвиняемый свою вину в судебном заседании признал полностью, искренне раскаялся в содеянном и примирился с потерпевшей.

Приговором суда мужчина признан виновным и назначен наказание в виде 160 часов общественных работ.

Напомним, что ранее николаевца за грабеж и домашнее насилие приговорили к 4,5 годам тюрьмы.