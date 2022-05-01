На Львовщине полиция задержала афериста, продавшего некачественные пластины для бронежилетов

Во Львовской области полиция разоблачила сделку с изготовлением и сбытом некачественных пластин для бронежилетов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В марте этого года житель Золочевского района получил из-за границы на нужды военных пластины для бронежилетов соответствующего стандарта. Вместо того чтобы передать эти пластины волонтерской организации, он продал их за 60 тысяч гривен.

В дальнейшем фигурант договорился о поставках этой организации еще 600 металлических пластин для бронежилетов стоимостью 110 тысяч гривен. Однако ввиду дефицита на рынке металлических пластин он самостоятельно изготовил пробную партию из 150 поддельных бронеплит, которые реализовал волонтерской организации.

Вместе с тем волонтеры при проверке качества полученных пластин выяснили, что они не выдерживали выстрела и не соответствовали требованиям нормативов соответствующего класса защиты. Бронепластины были изготовлены из обычного металла толщиной 8 мм, простреливаемого из автоматического оружия и не гарантирующего безопасности. Задержанному за мошенничество может грозить до трех лет заключения.