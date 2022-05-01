Задержанным за стрельбу николаевцем оказался родственник Казимирова, осужденный за смертельное ДТП

Адель Сизоненко Задержанным в Николаеве за стрельбу 1 мая на улице Садовой оказался Адель Сизоненко – двоюродный брат скандально известного Алексея Казимирова.

Об этом сообщают «Новости-N».

Напомним, о том, что на улице Садовой стреляет неизвестный, в полицию сообщили прохожие. На месте происшествия полицейские увидели человека с автоматом в руках, которого сразу же задержали, а оружие изъяли. У него обнаружили четыре магазина к автомату, более 140 патронов и дымовую шашку. Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство с применением оружия»).

Согласно данным «Новостей-N», Сизоненко стрелял в воздух. На месте были обнаружены 27 стрелянных гильз. Сизоненко якобы состоит в ТРО, именно поэтому у него было оружие.

Адель Сизоненко в 2014 году на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской за рулем автомобиля BMW сбил женщину на переходе. После аварии Сизоненко и его товарищ отвезли пострадавшую в БСМП, но услышав от врачей, что она мертва, скрылись. В октябре того же года суд приговорил Сизоненко к трем годам лишения свободы.

Напомним, что Казимиров «прославился» тем, что избежал наказания за смертельное ДТП. 1 февраля 2011 Алексей Казимиров за рулем Merсedes сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок.

В апреле 2018 года Казимирову сообщили о подозрении в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за управлением автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

В 2021 году Казимиров стал подозреваемым в деле о вымогательстве. Суд не смог избрать меру пресечения, поскольку Казимиров игнорировал заседания. 22 сентября стало известно, что местонахождение Казмирова уже неизвестно следствию, и его объявили в международный розыск.