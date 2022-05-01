В Киеве мужчина из пистолета ранил двоих патрульных

В Киеве мужчина открыл стрельбу из пистолета и ранил двоих сотрудников патрульной полиции.

Об этом сообщили в столичной полиции.

2 мая в полицию Киева обратился житель дома на улице Сергея Данченко с сообщением о ссоре в квартире соседей. По информации заявителя, из дома долго слышны крики и он видел, как мужчина выбрасывает вещи из окна.

Прибывшие по вызову патрульные пытались пообщаться с нарушителем, однако он, открыв дверь, вел себя агрессивно и на замечания не реагировал. В дальнейшем фигурант достал из-под одежды оружие и произвел несколько выстрелов в полицейских, в результате чего двое патрульных получили телесные повреждения. Несмотря на полученные ранения, полицейские обезоружили злоумышленника и задержали его.

Задержанным оказался 28-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Во время неотложного обыска помещения с места происшествия следователи изъяли пистолет с патронами, а также, вероятно, наркотическое вещество – каннабис. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статье 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Полицейские подготовили ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение особо тяжкого преступления фигуранту грозит от девяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, как в Николаеве на улице Садовой задержали мужчину, который открыл стрельбу из автомата. Задержанным за стрельбу николаевцем оказался осужденный за смертельное ДТП родственник скандально известного Алексея Казимирова - Адель Сизоненко.