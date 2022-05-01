На Закарпатье задержали торговца поддельными справками о непригодности к воинской службе, по которым его клиенты бежали из Украины

В городе Виноградов оперативники отдела миграционной полиции региона задержали 40-летнего харьковчанина. Фигурант подозревается в противоправной деятельности, которая заключалась в содействии перемещению мужчин призывного возраста через государственную границу Украины, а именно изготовление для них поддельных медицинских документов.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Приобретая у фигуранта справки, его клиенты, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, несмотря на установленные ограничения имели возможность пересечь государственную границу Украины. Стоила такая услуга в 20 тысяч долларов США.

Оперативники полиции задержали злоумышленника сразу после получения оплаты от очередного клиента. На месте происшествия из его автомобиля марки Mercedes-Benz G63 следователи изъяли более 20 тысяч долларов наличными.

Кроме этого, сотрудники полиции провели обыски по временному месту жительства харьковчанина — в комнате одной из гостиниц на Береговщине. Там изъяли пистолет, патроны, печати, а также ноутбук, флешнакопители, мобильные телефоны и еще наличные в размере 40 тысяч долларов и около 7 тысяч евро.

Изъято также и транспортное средство задержанного — оно помещен на арестплощадку.

Пподозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, на контрольном пункте пропуска правоохранители обнаружили и мужчину, который приобрел у злоумышленника поддельный документ и пытался с помощью него покинуть пределы страны.

Как добавили в Госбюро расследований, проверяется информация о причастности к незаконному бизнесу работников военкоматов, врачей и пограничников.

Согласно санкции статьи мужчине грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.