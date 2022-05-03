В Николаеве суд арестовал брата скандального Казимирова за стрельбу на улице из автомата – он может выйти под залог в ₴174 тысячи

Адель Сизоненко Заводский райсуд Николаева арестовал Аделя Сизоненко, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Фигуранту дали возможность выйти из-под стражи в СИЗО при внесении 173,7 тысяч гривен залога.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре.

Как известно, 1 мая в полицию обратились граждане, которые сообщили о стрельбе из автомата на улице Садовой. На месте происшествия полицейские увидели 27-летнего гражданина с автоматом в руках, которого сразу же задержали, а оружие изъяли.

Во время следственных действий в помещении злоумышленника полицейские обнаружили четыре магазина к автоматическому оружию, более 140 патронов и дымовую шашку.

Задержанным за стрельбу на улице Садовой оказался Адель Сизоненко – двоюродный брат скандально известного Алексея Казимирова. Оружие Сизоненко якобы получил после вступления в ТРО.

Адель Сизоненко в 2014 году на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской за рулем автомобиля BMW сбил женщину на переходе. После аварии Сизоненко и его товарищ отвезли пострадавшую в БСМП, но услышав от врачей, что она мертва, скрылись. В октябре того же года суд приговорил Сизоненко к трем годам лишения свободы.

Напомним, что Казимиров «прославился» тем, что избежал наказания за смертельное ДТП. 1 февраля 2011 Алексей Казимиров за рулем Merсedes сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок.

В апреле 2018 года Казимирову сообщили о подозрении в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за управлением автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

В 2021 году Казимиров стал подозреваемым в деле о вымогательстве. Суд не смог избрать меру пресечения, поскольку Казимиров игнорировал заседания. 22 сентября стало известно, что местонахождение Казмирова уже неизвестно следствию, и его объявили в международный розыск.