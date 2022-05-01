Замначальника таможенного поста «Полтава» погорел на взятке в $3 тысячи

Заместителя начальника таможенного поста «Полтава» задержали при получении трех тысяч долларов США за беспрепятственное таможенное оформление.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, должностное лицо требовало от руководителя предприятия, осуществляющего импорт на территорию Украины товаров промышленного значения, неправомерную выгоду за беспрепятственное осуществление таможенного оформления товаров и проведение других таможенных процедур. Свои услуги таможенник оценил в 3 тысячи долларов.

В ходе досудебного расследования задокументирован ряд фактов получения неправомерной выгоды должностным лицом.

3 мая в ходе контроля за совершением преступления мужчину задержали в Полтаве после получения всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.