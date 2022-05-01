В Волынской области волонтер организовал схему нелегального выезда мужчин для импорта автомобилей из ЕС

Волонтер Нововолынского городского совета организовал схему нелегального выезда мужчин призывного возраста за границу для импорта автомобилей из стран Евросоюза в Украину.

Об этом 3 мая сообщило в Facebook управление Службы безопасности Украины в Волынской области.

« Сотрудники СБУ разоблачили волонтера Нововолынского городского совета на махинациях с электронной системой «Путь». Злоумышленник был членом волонтерского центра при городском совете и имел доступ к электронной системе. За оплату волонтер вносил данные лиц призывного возраста в реестр, что позволяло им беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в военное время. Целью такого пересечения границы был импорт автомобилей из стран ЕС в Украину » , – говорится в сообщении.

Отмечают, что правоохранители задержали злоумышленника при получении оплаты его незаконных услуг. В общей сложности волонтер успел получить более 30 тысяч гривен

По данным СБУ, у мужчины есть удостоверение адвоката. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что из уступницы главы райсовета объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами в Снегиревке.